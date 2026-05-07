Nazione: “Cosa farà la Curva Fiesole in caso di salvezza matematica domenica”

L’arrivo di Paolo Vanoli aveva inizialmente portato speranza e nuova energia, ma il clima è peggiorato nuovamente

Redazione VN 7 maggio - 09:44

I tifosi della Fiorentina stanno vivendo la fine della stagione con grande delusione e senza alcuna voglia di festeggiare. L’annata, iniziata tra entusiasmo e ambizioni europee con il ritorno di Pioli al Viola Park, si è rapidamente trasformata in un incubo fatto di prestazioni senza identità, contestazioni e risultati negativi. L’affetto iniziale della tifoseria si è progressivamente trasformato in rabbia e sfiducia, con i primi fischi già tra ottobre e novembre dopo le gare contro Bologna e Lecce.

L’arrivo di Paolo Vanoli aveva inizialmente portato speranza e nuova energia, ma il clima è peggiorato nuovamente dopo la sconfitta col Sassuolo, considerata uno spartiacque emotivo della stagione. Da lì si è incrinato il rapporto tra squadra e tifo organizzato, con i sostenitori che si sono sentiti traditi dall’atteggiamento del gruppo. Durante l’inverno la paura della retrocessione è diventata concreta, alimentata da risultati negativi e da un ambiente sempre più depresso, mentre la Conference League ha rappresentato l’unica illusione positiva prima dell’eliminazione contro il Crystal Palace.

Nonostante qualche vittoria importante contro squadre come Udinese, Cremonese e Pisa abbia contribuito a mantenere viva la speranza salvezza, il clima attorno alla squadra resta pesante. Per la partita contro il Genoa sono attesi pochi spettatori e non si prevedono celebrazioni: la permanenza in Serie A viene considerata soltanto il minimo indispensabile. I tifosi chiedono soprattutto chiarezza sul futuro, una nuova identità tecnica e un progetto capace di riportare la Fiorentina stabilmente in Europa, nel rispetto della storia del club e delle aspettative della piazza. Lo scrive la Nazione.