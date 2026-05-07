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Koné e Thorstvedt in coro: “Grosso straordinario. Questo il suo grande pregio”

Koné e Thorstvedt in coro: “Grosso straordinario. Questo il suo grande pregio” - immagine 1
Fabio Grosso potrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina. Le parole dei suoi giocatori ai giornali
Redazione VN

Fabio Grosso potrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina. Nel mondo del calcio, sopratutto in Italia, il profilo dell'ex Juventus piace a tanti. Alla Gazzetta dello Sport,il suo centrocampista Ismael Koné ne ha parlato così:

Molto buono: è un rapporto umano, non solo tecnico. E facile per me comunicare con lui. Grosso capisce dove voglio arrivare, dove devo crescere. Oltre che un bravissimo allenatore è un'ottima persona: quando lavori con uomini così è tutto più facile

Anche Thorstvedt ha usato parole al miele al Corriere dello Sport:

Grosso ha fatto un lavoro straordinario, è qui da due anni e ha dimostrato le qualità tecniche e umane. Parla con ciascuno di noi e ci sentiamo apprezzati

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