Fabio Grosso potrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina. Nel mondo del calcio, sopratutto in Italia, il profilo dell'ex Juventus piace a tanti. Alla Gazzetta dello Sport,il suo centrocampista Ismael Koné ne ha parlato così:
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VIOLA NEWS news viola stampa Koné e Thorstvedt in coro: “Grosso straordinario. Questo il suo grande pregio”
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Koné e Thorstvedt in coro: “Grosso straordinario. Questo il suo grande pregio”
Fabio Grosso potrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina. Le parole dei suoi giocatori ai giornali
Molto buono: è un rapporto umano, non solo tecnico. E facile per me comunicare con lui. Grosso capisce dove voglio arrivare, dove devo crescere. Oltre che un bravissimo allenatore è un'ottima persona: quando lavori con uomini così è tutto più facile
Anche Thorstvedt ha usato parole al miele al Corriere dello Sport:
Grosso ha fatto un lavoro straordinario, è qui da due anni e ha dimostrato le qualità tecniche e umane. Parla con ciascuno di noi e ci sentiamo apprezzati
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