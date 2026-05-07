Tuttosport: “Carnevali vuole tenere Grosso al Sassuolo”. Si complica la pista viola?

Carnevali, ad neroverde, è intenzionato a trattenere Grosso, ma è chiaro che non sarà facile riuscire a distrarre le sirene viola

Redazione VN 7 maggio 2026 (modifica il 7 maggio 2026 | 08:54)

Tuttosport si è soffermato sul futuro di Fabio Grosso. La cavalcata del Sassuolo, e di conseguenza del suo allenatore, non è passata inosservata: il tecnico ha diversi occhi addosso, in modo particolare quelli della Fiorentina che è reduce da una stagione molto negativa e che vuole ripartire con un progetto importante.

La tentazione è forte, ma naturalmente a Sassuolo c’è la volontà di continuare il percorso di crescita con l’ex allenatore di Frosinone e Sion alla guida. Carnevali, ad neroverde, è intenzionato a trattenere Grosso, ma è chiaro che non sarà facile riuscire a distrarre le sirene viola e, chissà, di altre squadre che dovessero bussare a Grosso nelle prossime settimane.

Le alternative, stando all’identikit tipico degli allenatori del Sassuolo, al momento potrebbero essere due, entrambe provenienti dal campionato cadetto: Ignazio Abate, attualmente alla Juve Stabia che ha centrato i playoff, e Pippo Inzaghi, tecnico a caccia della promozione proprio attraverso i playoff con il Palermo, che già in un paio di circostanze, negli ultimi anni, è stato accostato ai neroverdi.