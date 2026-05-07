CorSport: “Fiorentina, quanti giovani lanciati. Ecco chi saranno i prossimi”

La Fiorentina guarda però anche al futuro, con numerosi talenti considerati molto promettenti

Redazione VN 7 maggio 2026 (modifica il 7 maggio 2026 | 10:04)

La Fiorentina è al primo posto in una speciale classifica stilata da Transfermarkt che misura i minuti giocati in prima squadra dai calciatori cresciuti nel settore giovanile. Negli ultimi cinque anni il club viola ha utilizzato 27 prodotti del vivaio per oltre 55mila minuti complessivi, superando realtà tradizionalmente molto forti nella valorizzazione dei giovani come Atalanta, Sassuolo e Cagliari. Un risultato che rappresenta un motivo di orgoglio per il Viola Park e per il progetto costruito dalla società.

Il centro sportivo voluto dalla famiglia Commisso nasce proprio con l’obiettivo di creare continuità tra giovanili e prima squadra, offrendo ai talenti un percorso diretto verso il professionismo. Negli ultimi anni diversi giovani hanno già esordito in Serie A o nelle coppe europee, come Riccardo Braschi, Giorgio Puzzoli, Eddy Kouadio e Luis Balbo, mentre giocatori ormai stabilmente inseriti in rosa come Pietro Comuzzo e Luca Ranieri rappresentano esempi concreti del successo del progetto. Il caso più importante resta Michael Kayode, ceduto al Brentford per 17 milioni dopo essere cresciuto nel vivaio viola.

La Fiorentina guarda però anche al futuro, con numerosi talenti considerati molto promettenti. Tra questi spiccano Niccolò Trapani, Antonio Pirrò e soprattutto Federico Croci, attaccante classe 2009 e miglior giocatore dell’ultimo Torneo di Viareggio vinto dai viola dopo trent’anni. La filosofia di Rocco Commisso era chiara: riportare la Fiorentina ai vertici attraverso la crescita interna dei giovani, compensando la mancanza dei ricavi di uno stadio di proprietà. I risultati della Primavera allenata da Daniele Galloppa, attualmente prima in campionato, sembrano confermare che il percorso intrapreso sia quello giusto. Lo scrive il Corriere dello Sport.