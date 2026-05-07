Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole su Dusan Vlahovic, ricordando il periodo di Firenze:
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VIOLA NEWS news viola stampa Corvino: “Presi Dusan Vlahovic tra lo scetticismo di Firenze. Un pezzo di cuore”
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Corvino: “Presi Dusan Vlahovic tra lo scetticismo di Firenze. Un pezzo di cuore”
Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole su Dusan Vlahovic, ricordando il periodo di Firenze
Vlahovic è un pezzo di cuore, ma speravo tornasse più tardi (ride, ndr). Lo presi giovanissimo tra lo scetticismo generale, occupando uno slot da extracomunitario a Firenze. La sua cessione ha segnato un record storico per la Fiorentina. Gli infortuni lo hanno frenato, ma il gol su punizione contro il Verona non è frutto del caso: affinava quel colpo da ragazzino, quando lo vedevo allenarsi dalla mia finestra
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