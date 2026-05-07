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Panchine, incertezza anche a Bologna e Bergamo: intreccio Italiano-Palladino

allenatore Fiorentina
Il Napoli può scatenare un domino: c'è l'ipotesi del ritorno di Sarri. Italiano in ballo per il Milan e per l'Atalanta (con Palladino a rischio)
Redazione VN

Sono tante le squadre di Serie A che dovranno sciogliere il nodo allenatore nelle prossime settimane. Il Corriere dello Sport parla di un valzer che può innescarsi dal Napoli: la permanenza di Conte non è scontata e in caso di separazione, è sempre più forte l'idea del ritorno di Maurizio Sarri. Ipotesi che costringerebbe la Lazio a trovare un sostituto.

Occhio anche al Milan, nel caso in cui Allegri dicesse sì alla Nazionale: i rossoneri farebbero un pensierino proprio su Conte o su Italiano, che piace da sempre al Diavolo e che è in attesa di ragionare con il Bologna sul futuro. Il futuro di Italiano può intrecciarsi con un altro ex viola come Palladino: l'Atalanta sta facendo riflessioni sul suo conto e se dovesse maturare un divorzio, proprio Italiano diventerebbe un candidato per la panchina bergamasca.

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La situazione Fiorentina invece la analizziamo a parte: Vanoli ha ancora chance di rimanere, ma Paratici sta valutando altri profili a partire da Fabio Grosso, che resta l'opzione più accreditata.

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