Panchine, incertezza anche a Bologna e Bergamo: intreccio Italiano-Palladino

Sono tante le squadre di Serie A che dovranno sciogliere il nodo allenatore nelle prossime settimane. Il Corriere dello Sport parla di un valzer che può innescarsi dal Napoli: la permanenza di Conte non è scontata e in caso di separazione, è sempre più forte l'idea del ritorno di Maurizio Sarri . Ipotesi che costringerebbe la Lazio a trovare un sostituto.

Occhio anche al Milan, nel caso in cui Allegri dicesse sì alla Nazionale: i rossoneri farebbero un pensierino proprio su Conte o su Italiano, che piace da sempre al Diavolo e che è in attesa di ragionare con il Bologna sul futuro. Il futuro di Italiano può intrecciarsi con un altro ex viola come Palladino: l'Atalanta sta facendo riflessioni sul suo conto e se dovesse maturare un divorzio, proprio Italiano diventerebbe un candidato per la panchina bergamasca.