CorSport insiste: “Paratici vuole tenere Vanoli. I motivi dietro questa decisione”

All’interno del club c’è una forte corrente favorevole alla conferma di Vanoli , sostenuta anche dal direttore sportivo Paratici. Il tecnico viene apprezzato per il lavoro svolto in una situazione difficile, avendo dato stabilità e migliorato la squadra rispetto al momento del suo arrivo. L’idea della continuità si basa sulla possibilità di affidargli il progetto fin dall’inizio della nuova stagione , permettendogli di costruire la squadra secondo le sue idee.

Grosso

Parallelamente resta molto forte la candidatura di Fabio Grosso, considerato il profilo della “discontinuità”. Paratici lo conosce bene dai tempi della Juventus e ne apprezza il percorso di crescita da allenatore, culminato con le promozioni ottenute e con la salvezza raggiunta in Serie A col Sassuolo. La scelta finale dipenderà soprattutto dal confronto tra Vanoli e la dirigenza su programmi e obiettivi futuri: se l’intesa sarà convincente si andrà avanti con lui, altrimenti la Fiorentina potrebbe ripartire proprio da Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.