Gazzetta: “Ecco a chi piace Kean. E Paratici ha deciso cosa fare con Piccoli”

Pur volendo aggiungere il contributo dei due esterni acquistati a gennaio, Manor Solomon (2) e Jack Harrison (1) non si riesce ad arrivare a 20. Molto cambierà nell'annata che verrà, a cominciare proprio dall'attacco, dove nessuno può sentirsi al sicuro. Solomon e Harrison sono arrivati in prestito con diritto e difficilmente verranno riscattati, Gud nel biennio viola non ha convinto, Piccoli può restare ma non per fare il titolare e Kean sembra sempre più lontano da Firenze.

Kean

L'attaccante che ha incantato Firenze nel primo anno in viola è un lontano ricordo: Moise si è trascinato tra problemi fisici e rendimento fluttuante e il feeling con la città si è stropicciato. Lo stipendio è alto (4,5 milioni) e per un'offerta importante può diventare una buona plusvalenza: pagato 18 milioni, ha una clausola da 62 attiva dal primo al 15 luglio ma per una quarantina di milioni può partire. Piace in Premier (dove è già stato, all'Everton) e al Paris Fc, che si era fatto avanti a gennaio e in estate potrebbe tornare alla carica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.