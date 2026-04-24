Con il traguardo della salvezza ormai virtualmente raggiunto, la dirigenza viola ha iniziato a pianificare la fisionomia della rosa per la prossima stagione. Se per profili come Fabbian e Brescianini l’acquisizione a titolo definitivo è legata alla permanenza in Serie A (e quindi sostanzialmente già definita), la situazione rimane aperta per gli altri elementi attualmente in squadra con la formula del prestito. E allora al centro del dibattito ci sono tre nomi che hanno vissuto parabole differenti nel corso dell'anno e che sono tutti arrivati nella sessione di gennaio: Daniele Rugani, Manor Solomon e Jack Harrison. Per ognuno di loro, la scelta tra il riscatto e il rientro alla base d'appartenenza comporta implicazioni tecniche e finanziarie specifiche. Vediamo insieme i vari pro e contro.