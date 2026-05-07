Qualche mese più tardi De Rossi ha fatto ricredere molti, in particolare per la personalità con la quale ha portato alla salvezza il Genoa

Qualche mese più tardi De Rossi ha fatto ricredere molti, in particolare per la personalità con la quale ha portato alla salvezza il Genoa, ma ancora oggi la possibilità di vederlo sulla panchina viola nella prossima stagione resta soltanto una suggestione.

La clausola

Oltre a un rinnovo scattato automaticamente una volta centrata la salvezza, il Grifone sarebbe infatti forte pure di una clausola rescissoria da 10 milioni, dettaglio che il club avrebbe comunicato a chi, nell’ambiente del mercato, ha chiesto informazioni sul tecnico e che rende la strada che porta a De Rossi se non proprio impraticabile come minimo in salita (ripida). Lo scrive il Corriere Fiorentino.