Daniele De Rossi arriverà al Franchi da avversario domenica. L'allenatore del Genoa piace alla Fiorentina, seguito anche in passato con Pradé al posto di Paraticima il suo nome non aveva mai scaldato la piazza. (Scegli Violanews come tuo sito preferito su Google: clicca qui)
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “De Rossi piace a Paratici, ma arriva la frenata. C’è una clausola e ora?”
Corriere Fiorentino
CorFio: “De Rossi piace a Paratici, ma arriva la frenata. C’è una clausola e ora?”
Qualche mese più tardi De Rossi ha fatto ricredere molti, in particolare per la personalità con la quale ha portato alla salvezza il Genoa
De Rossi—
Qualche mese più tardi De Rossi ha fatto ricredere molti,in particolare per la personalità con la quale ha portato alla salvezza il Genoa, ma ancora oggi la possibilità di vederlo sulla panchina viola nella prossima stagione resta soltanto una suggestione.
La clausola—
Oltre a un rinnovo scattato automaticamente una volta centrata la salvezza, il Grifone sarebbe infatti forte pure di una clausola rescissoria da 10 milioni, dettaglio che il club avrebbe comunicato a chi, nell’ambiente del mercato, ha chiesto informazioni sul tecnico e che rende la strada che porta a De Rossi se non proprio impraticabile come minimo in salita (ripida). Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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