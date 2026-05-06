Grassia: “Salverei solo due viola contro la Roma. Vanoli? Va ringraziato”

Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Vanoli.

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 20:18)

Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Vanoli.

"A Roma è stato un disastro e ci sono stati i soliti errori: il centrocampo che si abbassa e le disattenzioni difensive sulle palle inattive. La squadra, poi, fatica davvero a creare gioco e, inoltre, pesa l'assenza prolungata di Kean. Lui è mancato davvero in questa stagione, anche perché Piccoli è stato deludente".

Sugli unici viola da salvare contro la Roma — "Io salverei solo due giocatori contro la Roma: Ndour e Braschi, il quale ha preso anche un palo e si è impegnato. Anzi, in questo momento lo manderei in campo anche dall'inizio quest'ultimo viste le assenze di Kean e Piccoli".

Su Vanoli e sui possibili sostituti — "Bisogna ringraziarlo, perché la Serie B sembrava davvero a un passo, ma ha fatto capire alla squadra che era possibile risalire. Il problema è che di gioco non se ne è visto se non a sprazzi. Penso, comunque, che l'avventura di Vanoli sia ai titoli di cosa. Il suo sostituto? Spero in Sarri, perché difensivamente sa mettere bene la squadra in campo ed a Roma, sponda Lazio, ha fatto il massimo nonostante i problemi in società".