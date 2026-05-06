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Serena: “Serve un allenatore che condivida un progetto. Ecco chi può essere”

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L'ex giocatore della Fiorentina Michele Serena è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.
Redazione VN

L'ex giocatore gigliato Michele Serena è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

Sui giovani in Italia e su Paratici

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"Negli altri campionati a 20 anni giocano titolari, non capisco perché non succeda in Italia. L'importante è che siano bravi. Il Como, ad esempio, ha acquistato giovani bravi ed ha fatto un grande mercato. Anche il Sassuolo in parte ha giovani interessanti. Paratici, secondo me, può organizzare a sua volta la squadra attorno a giovani interessanti".

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Su Vanoli

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"Pisacane dalla Primavera ha portato alla salvezza il Cagliari, Chivu in due anni è arrivato all'Inter ed ora ha vinto lo Scudetto. L'importante non è prendere un allenatore esperto, ma trovare un tecnico che condivida il progetto della società. Secondo me, potrebbe essere anche Vanoli stesso il prossimo allenatore viola. Quando è arrivato, gli hanno chiesto di salvare la Fiorentina, e lui ha sempre detto che non sarebbe stato un cammino semplice, però l'ha fatto. Le valutazioni le farà comunque la società a tempo debito".

Su Comuzzo

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"Ha commesso tanti errori, ma l'età è dalla sua parte ed ha ampi margini di crescita. Ha bisogno di giocare con continuità, quindi o ci si crede o per 30 milioni si può far partire".

 

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