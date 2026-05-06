Amoruso: “Futuro? Ecco qual è la priorità. E Vanoli non credo che resterà”

L'ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 18:27)

L'ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

"Mi aspetto dei cambiamenti, ma non totali. Primo perché la società non può cambiare tutti i giocatori che rientreranno dai prestiti, poi perché si partirà già da diversi milioni in meno disponibili a causa dei riscatti di Brescianini e Fabbian. Sicuramente servirà un attaccante ed un grande esterno. A centrocampo, invece, secondo me ci sono miglioramenti e si potrà non cambiare troppo: Ndour è cresciuto ed anche Fagioli. Altri dubbi riguardano anche i prestiti di Solomon e Harrison. Non una situazione facile da gestire guardandola nel complesso. La priorità, comunque, sarà cedere a titolo definitivo tanti giocatori che rientreranno dai prestiti".

Sulla prestazione di Roma — "Follia è l'unica parola per questa stagione: errori, figuracce, c'è stato davvero di tutto. A Roma ho visto solo palle lunghe ed il gioco peggiore di questo anno: una roba inguardabile. Quello che ti demoralizza, comunque, sono i gol subiti: reti dove la Fiorentina non ha lottato e non ci ha messo il minimo di attenzione. Difficile in generale parlare di questa stagione, perché è davvero complesso analizzare la Fiorentina quest'anno, è molto complicato trovare una singola causa di questo andamento".

Su Vanoli — "Nella sua testa Paratici ha un suo modo di veder giocare certi giocatori. Credo abbia 7-8 opzioni per alcuni giocatori che potrebbero tornare utili per ruolo e tattica, e credo che abbia idee anche su alcuni allenatori in caso di addio di Vanoli. Secondo me, comunque, non resterà: non ho nulla contro Vanoli, ma gli errori sono stati tanti. Lo ringraziamo tantissimo, certo, non era facile sistemare la situazione dello spogliatoio. È vero anche, però, che per qualità la Fiorentina era sicuramente superiore alle squadre concorrenti per la salvezza".

Su Pioli e su Paratici — "Pioli ha voluto fare un mercato assurdo e qualche giocatore lo ha scaricato. Per questo c'è stata una situazione abbastanza brutta nello spogliatoio. Inoltre, non ho mai visto una squadra costruita senza esterni, 90 milioni di mercato per non prendere nemmeno un esterno: quello della scorsa estate è stato un mercato davvero assurdo. La situazione, ad ogni modo, è complicata per organizzare il futuro della Fiorentina, però è anche stimolante poter provare a lavorare per rivoluzionare società e squadra. Paratici ha una conoscenza calcistica importante, e lavorerà soprattutto dal punto di vista tattico e mentale per individuare i calciatori adatti".