Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Collovati ricorda: “Era quasi fatta con la Fiorentina. Poi s’intromise l’Inter”

news viola

Collovati ricorda: “Era quasi fatta con la Fiorentina. Poi s’intromise l’Inter”

fulvio-collovati
Le parole dell'ex calciatore, Fulvio Collovati, sul passato da giocatore e quando fu vicino a vestire la maglia della Fiorentina
Redazione VN

L'ex calciatore, Fulvio Collovati, ha parlato a Radio Bruno del suo passato da calciatore, quando fu vicino a vestire la maglia della Fiorentina nel 1982. Le sue parole:

Ero davvero vicino ad arrivare alla Fiorentina. Avevo fatto quasi tutto. Poi s’intromise l’Inter, che fece un’offerta più alta al club. Fu una scelta di vita restare a Milano.

Leggi anche
R. Galli: “La Fiorentina segue una pista. Brescianini e Fabbian da rivedere”
Graziani: “Vanoli, un fattore si riflette sul suo futuro. Commisso? Ecco cosa penso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA