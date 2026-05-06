L'ex calciatore, Fulvio Collovati, ha parlato a Radio Bruno del suo passato da calciatore, quando fu vicino a vestire la maglia della Fiorentina nel 1982. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Collovati ricorda: “Era quasi fatta con la Fiorentina. Poi s’intromise l’Inter”
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Collovati ricorda: “Era quasi fatta con la Fiorentina. Poi s’intromise l’Inter”
Le parole dell'ex calciatore, Fulvio Collovati, sul passato da giocatore e quando fu vicino a vestire la maglia della Fiorentina
Ero davvero vicino ad arrivare alla Fiorentina. Avevo fatto quasi tutto. Poi s’intromise l’Inter, che fece un’offerta più alta al club. Fu una scelta di vita restare a Milano.
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