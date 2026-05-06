Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, Riccardo Galli, ha commentato il futuro della Fiorentina:
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R. Galli: “La Fiorentina segue una pista. Brescianini e Fabbian da rivedere”
Riccardo Galli sul futuro della Fiorentina, tra la situazione di alcuni giocatori e il tema allenatore
Se la Fiorentina vuole battere la pista di Grosso, accosto difficilmente soggetti come Sarri perché la linea sta andando in quella direzione. Grosso ha un contratto in essere, ci sarà da trattare. Ci possono poi essere delle mosse a sorpresa.
I giocatori—
A livello morale vogliamo una rivoluzione, ma nella realtà nel mercato non puoi fare una scelta del genere. Ci saranno molti movimenti, sarà un'estate intensa. Un gruppetto rimarrà. Brescianini e Fabbian? Sono giocatori da rivedere. Fabbian è stato ai margini per ragioni tattiche, con le motivazioni giuste fa comodissimo. Lo stesso dico di Brescianini.
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