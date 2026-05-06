Onofri: “A Genova e Firenze situazioni inaspettate. Gudmundsson? Ecco il problema”

L'ex giocatore del Genoa Claudio Onofri è intervenuto su Radio Bruno per parlare di Fiorentina-Genoa e non solo.

Redazione VN 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 20:48)

L'ex giocatore del Genoa Claudio Onofri è intervenuto su Radio Bruno per parlare di Fiorentina-Genoa e non solo. Le sue parole.

"Entrambe le squadre sono relegate in una situazione di classifica improbabile se vista a inizio stagione, soprattutto la Fiorentina, la quale ha rischiato davvero tanto. Ci sono delle situazioni nel calcio che non si possono prevedere, e sia Genoa che Fiorentina si son trovate a far fronte a situazioni davvero inaspettate".

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Su De Rossi — "Piace molto al popolo rossoblu. È arrivato in una situazione complicata ma ha saputo riportare sui binari giusti il Genoa. Anche dal punto di vista tattico, cambiando modulo e mettendo tutti i giocatori nella loro posizione ideale, come ad esempio Norton-Cuffy, il quale è stato avanzato ed ha messo in campo buone prestazioni. Non voglio ridurre tutto a un sistema di gioco, ma questo approccio di De Rossi ha sicuramente aiutato squadra e ambiente. Il suo futuro? Credo che una società che ha la fortuna di usufruire della sua capacità non debba privarsene. Anche perché lui si trova bene a Genova".

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Su Gudmundsson — "Il suo rendimento a Firenze? Lui è un giocatore che deve giocare dietro una punta andando dove gli pare. Deve essere libero di esprimersi. Se lo metti all'interno di un sistema lo blocchi. A Firenze, comunque, è stato provato in diverse posizioni, non capisco infatti il perché del suo rendimento non esaltante. Sicuramente, ha grandissime qualità anche se risulta al momento irriconoscibile".