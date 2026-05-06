Carlo Pernat, dirigente sportivo, è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare del Genoa, prossimo avversario della Fiorentina. Le sue parole.
news viola
Da Genova: “Gudmundsson? Non capito. Ecco dove ha sbagliato la Fiorentina”
"Premetto che domenica sarà una partita tranquilla quella tra Genoa e Fiorentina. I viola sono già salvi probabilmente, e domenica potrebbero giocare sereni e dimostrare di essere una squadra più forte di quanto visto in questa stagione. Secondo me, poi, Gudmundsson è un altro giocatore rispetto a quello visto in viola. A Genova era un altro tipo di calciatore, certo, ma questo perché lì lo avevano capito di più: ripartiva da dietro e faceva il gioco offensivo. A Firenze non deve giocare spalle alla porta".
LEGGI ANCHE
Su Vanoli—
"Vanoli ha fatto quello che doveva fare. Si è trovato in una stagione veramente difficile, ed ha compiuto la sua missione. Onofri mi ha detto che Vanoli, poi, è una persona per bene che ne sa molto di calcio, e credo che sia da ringraziare per quanto fatto".
Sul futuro e su Paratici—
"Il prossimo anno i viola si rimetteranno sicuramente a posto, anche perché Paratici è un dirigente di ottimo livello. Chi ha preso Paratici ha fatto un bel colpo a mio avviso. È stato "a scuola" da Marotta, e di calcio ne mastica davvero. I viola hanno fatto una mossa importantissima, anche perché le squadre le fanno i dirigenti più che gli allenatori".
© RIPRODUZIONE RISERVATA