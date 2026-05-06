Giampaolo Marchini è intervenuto su Radio Bruno per dare un suo parere sulla Fiorentina di Vanoli dopo la disfatta di Roma. Le sue parole.
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Marchini: “Si dovrà rinnovare un reparto. E vi dico la delusione più grande”
"C'è da salvare pochissimo di questa stagione, però bisogna anche capire quali sono le situazioni recuperabili e quali no. I riflettori, secondo me, vanno sul reparto offensivo, il quale ha fatto molta fatica durante la stagione. Gli attaccanti la prossima stagione non si potranno sbagliare".
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Sul nuovo corso viola—
"Palladino ha fatto meglio di Italiano lo scorso anno, anche se quest'ultimo è arrivato in fondo alle competizioni. Se dovessi fare una valutazione di entrambi, bisogna riconoscere che tutti e due hanno mantenuto la Fiorentina in Europa. E ci sono riusciti perché è ovvio che quando una squadra funziona è quando tutte le componenti, anche societarie, funzionano. Questo non è accaduto quest'anno. Difficilmente se ci sono dei conflitti, infatti, si arriva al risultato agonistico di un certo tipo. Adesso, la Fiorentina deve ripartire da un'armonia di tutte le componenti, e spero che il nuovo corso di Paratici riparta proprio da questo".
Sul nuovo allenatore gigliato—
"Non credo sarà Vanoli, anche perché se dovesse ricominciare la stagione con risultati non idonei si ritornerebbe ad avere subito dei dubbi. È più logico andare su altre scelte a mio avviso. C'è la necessità di iniziare un percorso diverso senza le scorie di un passato che pesa".
La delusione più grande di questa stagione—
"Sicuramente Nicolussi Caviglia: mi aspettavo molto da lui in questa annata ma ha deluso totalmente".
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