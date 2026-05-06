Marchini: “Si dovrà rinnovare un reparto. E vi dico la delusione più grande”

Sul nuovo corso viola

"Palladino ha fatto meglio di Italiano lo scorso anno, anche se quest'ultimo è arrivato in fondo alle competizioni. Se dovessi fare una valutazione di entrambi, bisogna riconoscere che tutti e due hanno mantenuto la Fiorentina in Europa. E ci sono riusciti perché è ovvio che quando una squadra funziona è quando tutte le componenti, anche societarie, funzionano. Questo non è accaduto quest'anno. Difficilmente se ci sono dei conflitti, infatti, si arriva al risultato agonistico di un certo tipo. Adesso, la Fiorentina deve ripartire da un'armonia di tutte le componenti, e spero che il nuovo corso di Paratici riparta proprio da questo".