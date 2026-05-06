Una decina di giorni fa la Viola ha ospitato Grosso al Franchi e domenica accoglierà De Rossi

Redazione VN 6 maggio - 06:33

La partita che deciderà il prossimo allenatore probabilmente finirà ai calci di rigore e forse è anche giusto che sia così, visto che entrambi i candidati forti conoscono a fondo la materia e sanno come si fa a buttarla dentro dal dischetto anche quando il pallone diventa più pesante di una pietra: Fabio Grosso e Daniele De Rossi vent'anni fa hanno condiviso l'esperienza più forte della loro carriera da giocatori, il trionfo al Mondiale di Germania, e tutti e due hanno contribuito a trasformare il sogno azzurro in realtà segnando nella sequenza finale contro la Francia.

Permanenza Vanoli — Adesso da allenatori hanno portato le rispettive squadre, Sassuolo e Genoa, in acque tranquille e sicure e sono in cima alla lista di gradimento di Fabio Paratici per rimpiazzare Paolo Vanoli. «Lui e il suo staff hanno fatto un lavoro straordinario. Se e quando raggiungeremo la matematica salvezza ci siederemo per decidere che cosa ne sarà del futuro, sempre pensando al bene della Fiorentina», ha detto il diesse nel prepartita di Roma, ma le possibilità di permanenza del l'attuale allenatore sono ridotte al minimo.

De Rossi-Grosso — Una decina di giorni fa la Viola ha ospitato Grosso al Franchi e domenica accoglierà De Rossi nella penultima sfida casalinga della stagione. Un'occasione per osservarli all'opera dal vivo e sciogliere le ultime incertezze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.