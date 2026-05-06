Il futuro di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina è incerto e pieno di interrogativi . Non è chiaro se continuerà il suo lavoro o se si arriverà a una separazione in estate. Tutto dipenderà anche dal raggiungimento della salvezza matematica, ormai vicina, dopo di che la società potrà affrontare apertamente la questione allenatore.

Paratici e Vanoli

Un incontro decisivo è previsto tra il dirigente Fabio Paratici e Vanoli, in cui verranno analizzati i risultati della stagione e le intenzioni future di entrambe le parti. Entrambi sembrano orientati verso una possibile continuità, ma resta da capire se le dichiarazioni di apertura siano state solo strategiche o un reale segnale di fiducia per la conferma.