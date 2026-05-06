Il futuro di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina è incerto e pieno di interrogativi. Non è chiaro se continuerà il suo lavoro o se si arriverà a una separazione in estate. Tutto dipenderà anche dal raggiungimento della salvezza matematica, ormai vicina, dopo di che la società potrà affrontare apertamente la questione allenatore.
La Nazione
Nazione: “Paratici apre a Vanoli? Ma piace Grosso. Occhio a Sarri e a Tedesco”
Paratici e Vanoli—
Un incontro decisivo è previsto tra il dirigente Fabio Paratici e Vanoli, in cui verranno analizzati i risultati della stagione e le intenzioni future di entrambe le parti. Entrambi sembrano orientati verso una possibile continuità, ma resta da capire se le dichiarazioni di apertura siano state solo strategiche o un reale segnale di fiducia per la conferma.
Nel frattempo, la Fiorentina valuta anche alternative. Tra i possibili candidati emergono Fabio Grosso, attualmente al Sassuolo , con il via libera del dirigente Giovanni Carnevali a trattare un’eventuale separazione, oltre ad altri nomi come Domenico Tedesco e Maurizio Sarri. La situazione resta quindi fluida e aperta a più sviluppi. Lo scrive la Nazione.
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