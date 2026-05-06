Prima della gara con la Roma, Paratici parlò così: «Quando raggiungeremo la matematica salvezza, ci siederemo con Vanoli per programmare e per decidere il futuro, sempre pensando al bene della Fiorentina».Rispose Vanoli:«Manca un punto e poi faremo le nostre valutazioni a 360 gradi. Le farò io e le farà giustamente la società. Se non venissi confermato non la prenderei come un'ingiustizia, ma io sarei molto felice di continuare il percorso».
Corriere dello Sport
CorSport fa dietrofront: “Primi dubbi su Vanoli. Ma al VP c’è chi lo terrebbe”
Vanoli e l'allenatore—
Bisogna iniziare a pensare chiaramente all'assegnazione della panchina della Fiorentina. Che è di Vanoli, che potrebbe essere ancora di Vanoli secondo una linea di pensiero sotto i tetti del Viola Park,oppure di Grosso, oppure di un altro ancora, ma basta che la decisione sia presa in fretta dopo aver messo nero su bianco il da farsi, come e in che modo, per la necessità di azzerare un'annata terribile e di ridare dignità al nome Fiorentina.
Paratici—
Ecco, perché serve più che mai un punto per mettere il punto: Paratici incontrerà Vanoli, tutto sarà più chiaro dopo un sì o un no e finalmente definito. Mai dimenticando che la società vale sempre di più dell'allenatore più bravo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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