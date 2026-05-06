Prima della gara con la Roma, Paratici parlò così: «Quando raggiungeremo la matematica salvezza, ci siederemo con Vanoli per programmare e per decidere il futuro, sempre pensando al bene della Fiorentina».Rispose Vanoli:«Manca un punto e poi faremo le nostre valutazioni a 360 gradi. Le farò io e le farà giustamente la società. Se non venissi confermato non la prenderei come un'ingiustizia, ma io sarei molto felice di continuare il percorso».