Verso il mercato: Lewandowski si allontana dalla Juve? Sì, per colpa di Vlahovic

Quello di Robert Lewandowski fino a poco tempo fa era il nome più caldo per i bianconeri, ma ora la situazione di Vlahovic sta cambiando

Dusan Vlahovic e la Juventus, il binomio può continuare. Per tuttomercatoweb.com la situazione relativa al centravanti serbo sta cambiando nelle ultime settimane visto che l'attaccante ex viola potrebbe davvero rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Le parti, infatti, si stanno riavvicinando e potrebbero prolungare l'accordo, con il benestare del tecnico bianconero Luciano Spalletti.