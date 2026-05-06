Dusan Vlahovic e la Juventus, il binomio può continuare. Per tuttomercatoweb.com la situazione relativa al centravanti serbo sta cambiando nelle ultime settimane visto che l'attaccante ex viola potrebbe davvero rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Le parti, infatti, si stanno riavvicinando e potrebbero prolungare l'accordo, con il benestare del tecnico bianconero Luciano Spalletti.
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Verso il mercato: Lewandowski si allontana dalla Juve? Sì, per colpa di Vlahovic
Quello di Robert Lewandowski fino a poco tempo fa era il nome più caldo per i bianconeri, ma ora la situazione di Vlahovic sta cambiando
Ecco perché, adesso, in casa juventina di Robert Lewandowski si parla sempre meno. Nonostante l'ottimo rapporto con l'entourage del centravanti polacco, la Juventus avrebbe premuto il piede sul pedale del freno riguardo a questa operazione. Così come il Milan, anch'esso indicato come pretendente all'attaccante del Barcellona: Max Allegri vorrebbe un altro tipo di attaccante, sicuramente più giovane.
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