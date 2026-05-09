Ferrara: “Forse l’incubo è finito, e si festeggerà all’insegna dell’ironia in curva”

"Hallelujah, forse l'incubo è veramente arrivato alla parola fine. Un punto, un benedetto punto e questo tormento iniziato a fine estate cesserà di rigirarci tra lo stomaco, il cuore e il cervello. C'è chi propone di festeggiare usando l'ironia fiorentina, tipo quella del famoso striscione "Vincere sempre stucca", con un gigantesco "Grazie ragazzi". Ironia di casa nostra, già. Che spesso comprendiamo solo noi. (...) Mettiamo un punto, andiamo a capo e ricominciamo inventando un'altra Fiorentina in grado di ridare un sorriso e delle speranze a un popolo abituato a troppo nulla. E' chiaro a tutti che il lavoro di Paratici non sarà semplice. Valanghe di giocatori da piazzare, montagne di soldi spesi male sia in estate che (in parte) a gennaio. E poi c'è da scegliere un allenatore che tracci una rotta, dia una identità e riporti qualcosa che somigli al gioco del calcio dentro il cantiere Franchi".