Gudmundsson: essere (in viola) o non essere? Bilancio e futuro della grande delusione

Il Corriere dello Sport analizza oggi sulle sue pagine il percorso in maglia viola di Albert Gudmundsson , deludente anche in questa stagione. Come scrive il quotidiano, un a volta Gud, quando indossava la maglia del Genoa, era decisivo , risolutivo, a tratti imprendibile, bello a vedersi e concreto a finalizzare il gioco. Tanto da far innamorare il club viola e Firenze, soprattutto Rocco Commisso che dette il via libera all'operazione economica: due estati dopo ciò che rimane è più che altro il ricordo di imprese compiute e raramente ripetute.

Fallimento o no?

Secondo il giornale, "Gudmundsson a Firenze non è stato un fallimento totale. Questo no, sarebbe ingiusto e inesatto far passare per tali le due stagioni ormai completate alla Fiorentina dall'attaccante (?) islandese. Ma è fuor di dubbio che di quel Gud si sia visto poco, molto poco, tra problemi fisici (il primo anno) e problemi di rendimento personale e di squadra (il secondo) che l'hanno gradualmente snaturato, perfino nelle caratteristiche e appunto non si riesce più a capire se l'ex Genoa sia ancora un attaccante da 15 gol potenziali, un trequartista, un centrocampista che va a cercarsi il pallone oltre la linea di metà campo. Di certo non è il centravanti che è stato nelle ultime due partite per l'assenza contemporanea di Kean e Piccoli, ma difatti il discorso affonda le radici nello storico e non nel presente per proiettarsi nel futuro: che cosa fare con Gudmundsson quando, a breve, la Fiorentina dovrà strutturare il gruppo per la prossima stagione? Tenerlo e puntarci fidandosi che la rivoluzione annunciata lo riporti al centro del progetto con ruolo ben definito e ritagliato sulle sue qualità? Inserirlo ben visibile nelle pieghe del mercato e valutare eventuali offerte?".