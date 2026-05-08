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Berti: “I risultati parlano per Vanoli. Gudmundsson non è lo stesso di Genova”

Berti: “I risultati parlano per Vanoli. Gudmundsson non è lo stesso di Genova” - immagine 1
Paolo Vanoli ha tirato fuori la Fiorentina dal barattro, ma basterà per la conferma?
Redazione VN

Gianluca Berti, intervenuto ad Italia7 durante Trentesimo Minuto, ha parlato della Fiorentina:

"La nave va portata in porto dopo una stagione deludente. Se si guarda la classifica a dicembre era tremenda, oggi abbiamo un sorriso in più. Non era scontato rimanere in Serie A. Da quando è arrivato Vanoli i risultati ci sono stati, questo è fuori discussione. Poi tutto dipende dalle strategia della Fiorentina, questo sta alla dirigenza. Vanoli ha fatto una cavalcata straordinaria, quando entri in certi meccanismi è difficile venirne fuori. A Genova Gudmundsson era un altro giocatore, ha le qualità, ma qui non ha dimostrato quello che vale in due anni"

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