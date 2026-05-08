Gianluca Berti, intervenuto ad Italia7 durante Trentesimo Minuto, ha parlato della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Berti: “I risultati parlano per Vanoli. Gudmundsson non è lo stesso di Genova”
news viola
Berti: “I risultati parlano per Vanoli. Gudmundsson non è lo stesso di Genova”
Paolo Vanoli ha tirato fuori la Fiorentina dal barattro, ma basterà per la conferma?
"La nave va portata in porto dopo una stagione deludente. Se si guarda la classifica a dicembre era tremenda, oggi abbiamo un sorriso in più. Non era scontato rimanere in Serie A. Da quando è arrivato Vanoli i risultati ci sono stati, questo è fuori discussione. Poi tutto dipende dalle strategia della Fiorentina, questo sta alla dirigenza. Vanoli ha fatto una cavalcata straordinaria, quando entri in certi meccanismi è difficile venirne fuori. A Genova Gudmundsson era un altro giocatore, ha le qualità, ma qui non ha dimostrato quello che vale in due anni"
© RIPRODUZIONE RISERVATA