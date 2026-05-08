Perinetti: “Paratici vuol dire ambizione. Grosso è affascinante”

L'allenatore

"Ci saranno tanti cambiamenti, visto che molti giocatori hanno deluso. Grosso è un nome affascinante, però Sassuolo è una bomboniera. Grosso è cresciuto negli anni, mentre su De Rossi non dico nulla, sarei troppo di parte. Quello che ha fatto Vanoli non era facile, Firenze non è un giardino fiorito, la pressionc c'era. Gli vanno riconosciuti certi meriti, ma Paratici è comunque arrivato con lui già in panchina. La prima condizione per i giocatori è la convinzione, sapere che si sposa un progetto importante."