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Perinetti: “Paratici vuol dire ambizione. Grosso è affascinante”

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Giorgio Perinetti è sicuro, Fabio Paratici è sinonimo di ambizione per la proprietà
Redazione VN

Giorgio Perinetti al Pentasport di Radio Bruno, commenta il momento della Fiorentina:

"Fare punti col Genoa è il minimo sindacale. Risolvere questa situazione della salvezza è la priorità, per affrontare le ultime due partite in maniera serena. La Fiorentina ha potenzialità per fare qualcosa di più importante. Scegliere Paratici significa ambizione, questo fa capire qualcosa delle volontà della Fiorentina. Certo non c'è il tocco magico, ma la proprietà credo voglia fare qualcosa di importante, ma ci vuole tempo. Tutto passa dalla scelta su Vanoli, a partire dal mercato.

L'allenatore

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"Ci saranno tanti cambiamenti, visto che molti giocatori hanno deluso. Grosso è un nome affascinante, però Sassuolo è una bomboniera. Grosso è cresciuto negli anni, mentre su De Rossi non dico nulla, sarei troppo di parte. Quello che ha fatto Vanoli non era facile, Firenze non è un giardino fiorito, la pressionc c'era. Gli vanno riconosciuti certi meriti, ma Paratici è comunque arrivato con lui già in panchina. La prima condizione per i giocatori è la convinzione, sapere che si sposa un progetto importante."

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