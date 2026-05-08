Bocci: “Roma ha sancito la fine di Vanoli. Gennaio non mi ha convinto”

"Vorrei che la questione salvezza si chiudesse contro il Genoa. L'orgoglio lo avrei voluto vedere a Roma, ed invece non si è visto. Credo che sia la partita che ha sancito la scelta definitiva su Vanoli . Da questo finale di stagione si sarebbe capito il futuro di Vanoli. Dopo Roma credo che molti abbiano perso la fiducia proprio in Vanoli. Certamente non pagherei 10 milioni per De Rossi, anche se mi piace. Vanoli fino all'Udinese ha perso parecchi punti, poi a recuperato, anche rispetto a De Rossi . Sull'anno prossimo prima di qualsiasi considerazione sul mercato, voglio capire chi è l'allenatore"

Il futuro

"A me il mercato di gennaio non ha convinto, sempre che l'abbia fatto Paratici. Ha preso dei doppioni, in una squadra che ha Fazzini, prendi Brescianini e Fabbian? Ci sono anche Gudmundsson e Beltran come finti numeri 10. Per fare un 4-2-3-1 serve un mediano come Frendrup, ed è per questo che qui gioca sempre Ndour. Contro la Roma l'atteggiamento è stato ingiustificabile, non mi so dare una spiegazione. Su Lucca ho un dubbio, Conte lo ha mandato via dopo 6 mesi, senza mai considerarlo. Io spero che Paratici sappia già le linee guida della società. La gestione degli infortuni ha lasciato a desiderare, anche per la comunicazione."