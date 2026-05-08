Flachi: “Ecco chi prenderei in panchina. La Fiorentina non è una squadra”

"Di nomi se ne fanno tanti per la panchina. Io andrei sul sicuro, prenderei Sarri. De Rossi sta facendo un grande lavoro, se il Genoa lo accontenta credo che rimarrà lì. Ha fatto una grande stagione, ha valorizzato tabni giocatori, ha dato un'impronta diversa. A De Rossi piace Genova, c'è una tifoseria calda come piace a lui. Spero che ci sarà tempo anche per lui alla Fiorentina. Contro la Roma mi è sembrato di vedere una Fiorentina rassegnata, Firenze ha bisogno di entusiasmo. Paratici è imprevedibile, può succedere di tutto, ha grande voglia."