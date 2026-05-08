Francesco Flachi ha detto la sua sulla Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:
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Flachi: “Ecco chi prenderei in panchina. La Fiorentina non è una squadra”
"Di nomi se ne fanno tanti per la panchina. Io andrei sul sicuro, prenderei Sarri. De Rossi sta facendo un grande lavoro, se il Genoa lo accontenta credo che rimarrà lì. Ha fatto una grande stagione, ha valorizzato tabni giocatori, ha dato un'impronta diversa. A De Rossi piace Genova, c'è una tifoseria calda come piace a lui. Spero che ci sarà tempo anche per lui alla Fiorentina. Contro la Roma mi è sembrato di vedere una Fiorentina rassegnata, Firenze ha bisogno di entusiasmo. Paratici è imprevedibile, può succedere di tutto, ha grande voglia."
La gara di Roma—
"Non puoi perdere 3-0 così, la squadra era distaccata, una non squadra. Io non so quanto questa salvezza sia stata voluta dalla squadra, ci sono state tante circostanze. Ho visto una squadra solo a Bologna, Como, poche partite. Una squadra non può essere così piatta come la Fiorentina, nell'arco dei 90 minuti ne gioca 20 e poi si perde. Lo spogliatoio è quello che rispecchia la domenica. Lucca può essere una buona alternativa. Giocatori come Gudmundsson possono fare due anni bene e poi sparire"
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