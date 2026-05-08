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Fabbri: “La Fiorentina? Sono stato male. Menomale che non scelgo l’allenatore”

Fabbri: “La Fiorentina? Sono stato male. Menomale che non scelgo l’allenatore” - immagine 1
La Fiorentina ha fatto soffrire i propri tifosi, anche quelli illustri come Leonardo Fabbri
Redazione VN

Leonardo Fabbri ha parlato della sua Fiorentina a margine di un evento. Le parole riportate dal Pentasport di Radio Bruno:

"Mi aspetto che ci sia un equilibrio totale fra allenatore, società e squadra. Io quest'anno sono stato malissimo. L'anno scorso abbiamo battuto le big, anche se non si giocava così bene. Quest'anno accendevo la tv e sapevo che se ne sarebbe prese. Vanoli ha fatto bene. Io sono fiducioso, annata senza coppe. Menomale che non scelgo io il prossimo allenatore, sarebbe una pressione eccessiva. Dall'arrivo di Paratici è migliorato tutto. "

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