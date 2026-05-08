Fabbri: “La Fiorentina? Sono stato male. Menomale che non scelgo l’allenatore”

"Mi aspetto che ci sia un equilibrio totale fra allenatore, società e squadra. Io quest'anno sono stato malissimo. L'anno scorso abbiamo battuto le big, anche se non si giocava così bene. Quest'anno accendevo la tv e sapevo che se ne sarebbe prese. Vanoli ha fatto bene. Io sono fiducioso, annata senza coppe. Menomale che non scelgo io il prossimo allenatore, sarebbe una pressione eccessiva. Dall'arrivo di Paratici è migliorato tutto. "