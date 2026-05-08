Poesio: “Allenatori? La Fiorentina non sarà la prima scelta. Serve chiarezza”

"Con il Genoa non bisogna perdere, anche se vedendo l'andamento della Cremonese... Con un punto comunque sei salvo, e concentrarsi sul futuro. La Fiorentina in questo giro di allenatori che verrà non sarà la prima scelta, a meno che non si muova con grande anticipo. Prima si arriva alla salvezza, prima si può definire il discorso allenatore. Si spera che il prossimo allenatore sia il primo o il secondo della lista di Paratici. Dopo un anno così sarebbe conveniente comunicare le linee societarie."