Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del finale di campionato viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Poesio: “Allenatori? La Fiorentina non sarà la prima scelta. Serve chiarezza”
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Poesio: “Allenatori? La Fiorentina non sarà la prima scelta. Serve chiarezza”
Impazza il toto allenatori in giro per l'Europa. La Fiorentina non sarà tra le prime squadre come appeal
"Con il Genoa non bisogna perdere, anche se vedendo l'andamento della Cremonese... Con un punto comunque sei salvo, e concentrarsi sul futuro. La Fiorentina in questo giro di allenatori che verrà non sarà la prima scelta, a meno che non si muova con grande anticipo. Prima si arriva alla salvezza, prima si può definire il discorso allenatore. Si spera che il prossimo allenatore sia il primo o il secondo della lista di Paratici. Dopo un anno così sarebbe conveniente comunicare le linee societarie."
Paratici—
"Il discorso della carta bianca non vuol dire niente. Non esistono dirigenti plenipotenziari nel calcio moderno. Chiaramente lui deve fare il suo lavoro, gestire la parte sportiva."
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