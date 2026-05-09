FIGC, Gazzetta svela: “Malagò più di Abete. Un aspetto sta facendo la differenza”

Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, si è chiuso il giro di incontri tra i due principali candidati alla presidenza della FIGC , Giovanni Malagò e Giancarlo Abete , con le varie componenti federali in vista del voto del 22 giugno .

L’ultima tappa è stata il confronto con la Lega Pro, durato circa un’ora e dieci per ciascun candidato in videocollegamento. Entrambi hanno presentato i rispettivi programmi e risposto alle domande dei club di Serie C, soffermandosi anche su temi di riforma del sistema calcistico.

Tra i punti condivisi, l’impegno a portare avanti la cosiddetta Riforma Zola, giudicata centrale soprattutto da Malagò, che ne ha sottolineato la rilevanza e la necessità per il futuro del movimento.

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani aveva invitato le società a non sbilanciarsi pubblicamente, e solo un club avrebbe dichiarato apertamente il proprio sostegno ad Abete. Tuttavia, secondo la Gazzetta, Malagò avrebbe raccolto diversi consensi grazie alla sua capacità di mediazione e dialogo con le società.