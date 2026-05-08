De Rossi annuncia: “Due big saranno assenti contro la Fiorentina”

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida in casa della Fiorentina

Redazione VN 8 maggio - 14:52

L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida in casa della Fiorentina. Le sue parole:

Infortuni: chi recupera e chi no — “Junior Messias ha finito la stagione e non rientrerà prima della fine del campionato. Norton-Cuffy non sarà della partita perché non riesce ancora ad allenarsi senza avvertire sintomi. Baldanzi, invece, sta bene e si allena con noi da tre o quattro giorni, ma preferirei non portarlo: voglio che accumuli ancora qualche allenamento vero prima di tornare in campo. La partita è importante, ma non decisiva per noi. Quando rientrerà dovrà essere al 100%, perché è un giocatore troppo importante. Se fosse stata una sfida decisiva per la salvezza, lo avrei fatto giocare dall’inizio”.

Il rapporto con Vanoli — “Paolo è un amico. Anche se poi è sempre stato il mio mister, è stato il mio allenatore in seconda con Conte in Nazionale. Vanoli è una persona di cui ho stima. Per me è stato bello iniziare insieme, abbiamo trovato due grandi realtà, due belle piazze ed è giusto che queste due piazze stiano in Serie A”.

Il Genoa non vince a Firenze dal 1977 — “Mettiamo tutto insieme nel minestrone degli stimoli. Sarà ancora più bello vincere anche l’anno prossimo dove i punti conteranno tanto. Per me è una cosa singolare, non me l’aspettavo perché comunque recentemente il Genoa ha vinto anche in casa della Juventus per esempio. Lo dirò ai giocatori ma deve diventare la cornice della prestazione”.