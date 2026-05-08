Iachini: “Salvezza? Corsa a due. Grosso ha fatto un grandissimo lavoro”

L’ex tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare i temi caldi del campionato

Redazione VN 8 maggio - 17:02

Dalla serrata lotta per non retrocedere al momento delicato in casa viola, tra ricordi dolorosi e prospettive future. Il commento di Beppe Iachini:

La corsa salvezza: "Decisivo il prossimo turno" — Secondo Iachini, la sfida per restare in Serie A è ormai un affare privato tra due squadre:

"La lotta per la salvezza si racchiuderà tra Lecce e Cremonese. Mancano pochissime partite e sono lì, quasi appaiate. Il Lecce ha un vantaggio di 4 punti: non sono tanti, ma neanche pochi. Sarà determinante il prossimo turno: il Lecce affronterà la Juventus, mentre la Cremonese giocherà con il Pisa. Da queste partite uscirà fuori il verdetto finale, bisogna vedere cosa verrà fuori da questi novanta minuti."

Il "caso" Fiorentina: tra Vanoli e l'addio a Commisso — Il tecnico si è poi soffermato sulla sfida tra Fiorentina e Genoa, due squadre che hanno cambiato guida tecnica in corsa con l'arrivo di Vanoli e De Rossi. Nonostante le voci di un possibile addio di Vanoli a fine stagione, Iachini predica prudenza:

"Sostituire un allenatore che ottiene il risultato? Non è una scelta da fare a priori. Bisognerebbe essere all'interno per sentire cosa accade davvero. La Fiorentina era partita con grandi aspettative, il presidente Commisso aveva investito tanto, circa 90 milioni di euro. Poi la stagione ha preso una piega difficile, la pressione è salita, ma con il lavoro sono venuti fuori i valori della squadra e ora si può dire che sia sicuramente salva."

Un passaggio toccante è stato dedicato alla scomparsa di Rocco Commisso:

"Un dato negativo è stata la perdita del presidente Commisso, una persona straordinaria. È stata una brutta botta per la società, per Firenze e per la Fiorentina. Era un proprietario che ci teneva tanto, una grandissima persona, molto attaccato alla vita viola."

L'effetto Paratici e il valzer delle panchine — Iachini ha poi sottolineato l'importanza del nuovo assetto societario, con l'inserimento di Fabio Paratici:

"È arrivato un grande dirigente come Paratici che, a mio avviso, ha dato certezze. Ha fatto un mercato di un certo tipo, ma soprattutto la sua esperienza ha portato serenità e fiducia a tutto l'ambiente, allo staff tecnico e alla squadra. Il primo risultato, la salvezza, è arrivato."

Infine, sui rumors che vorrebbero Fabio Grosso sulla panchina viola nella prossima stagione, l'ex centrocampista non si sbilancia per rispetto professionale:

"Ho grande stima sia per Vanoli che per Grosso, sono due ottimi allenatori. Cosa accadrà in futuro non posso dirlo, non essendo dentro le situazioni. Grosso ha fatto un grandissimo lavoro di valorizzazione dei giovani, prima in Serie B e ora in Serie A".