Di Livio: “Ripartirei da tre giocatori. Vanoli ha fatto un gran lavoro”

"Ad un certo punto ho pensato che la Fiorentina non riuscisse a salvarsi perché era veramente un momento particolare, non so quello che succederà in futuro. Vanoli qualcosa di buono ha fatto, ha salvato la Fiorentina. Manca un punto, domenica ci sarà il Genoa. Spero che arrivi questo punto, per chiudere questa stagione e iniziare a ricostruire, perché la Fiorentina non merita questa posizione. Comunque voglio dare il giusto merito a Vanoli, perché non era semplice. Lui ha fatto un grandissimo lavoro e questo glielo lo dobbiamo dire tutti. Io li ho visti giocare a Roma, non mi sono piaciuti per niente. Adesso bisogna solo trovare quel punto per la salvezza matematica, poi si volta pagina"

Giocatori da cui ripartire

"Da Fagioli, secondo me, che ha dimostrato tanto. Poi da Mandragora, De Gea... Ci sono dei giocatori che comunque puoi riproporre per costruire una squadra forte. Poi bisogna capire quello che succederà con Kean perché è chiaro che quest'anno lui non ha fatto una stagione brillantissima, ha avuto anche tanti problemi. Quindi il buon Paratici dovrà lavorare molto per ridare un senso al DNA viola. Com'era vanoli nello spogliatoio? Fantastico, veramente un compagno che si faceva voler bene, poi era un signor terzino, un giocatore che quando arrivava sul fondo riusciva a mettere palle straordinarie con quel sinistro magico, ricordo anche il suo gol in finale, a Parma. Di quella Fiorentina, del fallimento e poi della "rinascita" è facile parlare dopo tanti anni, ma in quel momento è stata veramente dura, è stata durissima, e chi c'era sa tutto, sa quanto abbiamo lavorato con umiltà, passione e amore per la maglia, per riportarla dove meritava".