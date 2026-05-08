Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Sportiva dove ha parlato così di Fabio Paratici e della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Longhi promuove Paratici: “Non è qui in gita. Rivuole i successi di Samp e Juve”
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Longhi promuove Paratici: “Non è qui in gita. Rivuole i successi di Samp e Juve”
Il giornalista Bruno Longhi dice la sua su che cosa si aspetti dall'avventura di Fabio Paratici alla Fiorentina
L'opinione—
Dubito che Paratici sia qui a Firenze per una semplice visita turistica, credo piuttosto voglia replicare i successi ottenuti con Sampdoria e Juventus. Un dirigente abituato a certi standard cerca sempre di proiettare il proprio metodo di lavoro nella nuova realtà. D'altronde, se il club non puntasse al vertice, non si sarebbe affidato a un profilo del suo spessore per la direzione sportiva.
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