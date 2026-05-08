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Marchini: “Non ripartirei da Vanoli. Sarebbe una tutela anche per lui”

Marchini: “Non ripartirei da Vanoli. Sarebbe una tutela anche per lui” - immagine 1
Il giornalista Giampaolo Marchini parla del futuro della Fiorentina e di Paolo Vanoli, secondo lui sarebbe giusto cambiare in panchina
Redazione VN

Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così del momento della Fiorentina:

Alla vigilia della stagione pensavamo che la Fiorentina fosse ultra competitiva per lottare per l'Europa. La rosa è di qualità superiore rispetto a tante squadre in A. Non parlo di impresa di Vanoli. Ma dico che è arrivato con una missione e l'ha compiuta. Fatico a pensare che si possa mettere un aggettivo positivo a questa stagione. Ripartire con lui significherebbe avere un clima non positivo dopo i primi risultati non positivi. E si rischia di sprecare un'altra stagione. Quindi cambiare è una tutela sia per il tecnico che per il club.

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