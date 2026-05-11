Fischi dal Franchi, CorFio: “Grave non rendersi conto del perché”

Salvezza arrivata, ma c'è poco da festeggiare. La domenica che regala la permanenza in A alla Fiorentina è in realtà una bordata di fischi al Franchi, che invita la squadra al triplice fischio a guadagnare rapidamente la via degli spogliatoi. Una partita decisamente deludente, di tutti, con fischi copiosi dopo un tifo che si è protratto per tutta la durata della gara.

Prestazione scialba, poi i fischi

Zero o quasi occasioni da rete, ogni errore esaspera fino al "Fate ridere" globale rivolto a tutti. "Uomini di m..." è il coro più gettonato nel finale, insieme all'invito ad andare a lavorare. La frustrazione per una stagione soffertissima, scrive il Corriere Fiorentino, è tanta. E anche la classica passerella sotto la curva trova una risposta rabbiosa che invita a raggiungere il tunnel. "I giocatori non hanno accusato la contestazione" dirà Vanoli: ecco, uno dei problemi è non rendersi conto di quanto ci sia stato in tutto l'anno.