La Fiorentina si appresta a vivere una nuova rivoluzione e, il reparto che subirà più cambiamenti, saranno le fasce offensive; Harrison non verrà riscattato, Per Solomon i 10 milioni richiesti dal Tottenham sono ritenuti eccessivi, ma Fabio Paratici proverà comunque ad ottenere uno sconto. Mentre Parisi dovrà recuperare dalla rottura del legamento crociato. L'identikit, come scrive La Gazzetta dello Sport, è quello di giocatori esperti e vincenti che possono arrivare risparmiando sul cartellino.
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Fiorentina, rivoluzione sulle fasce: Kostic, El Shaarawy e Laurienté
La Fiorentina prepara il restyling degli esterni: Laurienté resta un obiettivo, mentre Kostic ed El Shaarawy sono occasioni a zero.
Laurienté, il pupillo di Grosso—
L'arrivo del tecnico del Sassuolo fa si che il nome di Laurienté venga automaticamente accostato al club gigliato. Il suo valore si aggira attorno ai 20 milioni, ma Carnevali non farà sconti per la sua ala sinistra.
Gli svincolati—
Sempre per le fasce, Paratici e il suo staff, stanno valutando anche profili più economici e gli svincolati che possono rivelarsi vere e proprie opportunità di mercato. Nello specifico La Gazzetta si sofferma due nomi già noti nel nostro campionato: Filip Kostic che ha chiuso la sua avventura alla Juventus e il Faraone El Shaarawy per il quale si sono mosse anche Genoa e Venezia.
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