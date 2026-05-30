Fiorentina, rivoluzione sulle fasce: Kostic, El Shaarawy e Laurienté

La Fiorentina si appresta a vivere una nuova rivoluzione e, il reparto che subirà più cambiamenti, saranno le fasce offensive; Harrison non verrà riscattato, Per Solomon i 10 milioni richiesti dal Tottenham sono ritenuti eccessivi, ma Fabio Paratici proverà comunque ad ottenere uno sconto. Mentre Parisi dovrà recuperare dalla rottura del legamento crociato. L'identikit, come scrive La Gazzetta dello Sport, è quello di giocatori esperti e vincenti che possono arrivare risparmiando sul cartellino.

Gli svincolati

Sempre per le fasce, Paratici e il suo staff, stanno valutando anche profili più economici e gli svincolati che possono rivelarsi vere e proprie opportunità di mercato. Nello specifico La Gazzetta si sofferma due nomi già noti nel nostro campionato: Filip Kostic che ha chiuso la sua avventura alla Juventus e il Faraone El Shaarawy per il quale si sono mosse anche Genoa e Venezia.