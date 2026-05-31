Martinelli, non solo Sampdoria. Spunta una pretendente in B per il portiere viola

Tommaso Martinelli continua a essere uno dei profili più monitorati del mercato di Serie B. Come riporta Il Mattino, il giovane portiere della Fiorentina, reduce da un’ottima seconda parte di stagione con la maglia della Sampdoria, è finito nel mirino di diversi club in vista della prossima annata. Per il classe 2006, infatti, si sarebbe fatto avanti anche l’Avellino, con la società irpina che sarebbe alla ricerca di un portiere Under e avrebbe individuato proprio in Martinelli il profilo ideale.