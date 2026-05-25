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Quale futuro per Martinelli? Schira: “Previsto un incontro. Ecco quando”

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Sampdoria intenzionata a trattenere Tommaso Martinelli anche per la prossima stagione: incontro in programma tra gli agenti e la Fiorentina
Redazione VN

In casa Fiorentina è ancora tutto da decidere il futuro del giovane portiere Tommaso Martinelli. E molto dipenderà anche dalla scelta del club viola su David De Gea. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, nella prossima settimana è previsto un incontro tra gli agenti del calciatore e la Fiorentina per discutere i piani in vista della prossima stagione.

La Sampdoria lo rivuole

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Dopo il prestito nel girone di ritorno, con ottimi risultati tra l'altro, la Sampdoria vorrebbe trattenere il portiere anche per il prossimo anno. La palla è nelle mani della Fiorentina, che dovrà decidere se dargli una chance subito o consentirgli un minutaggio sicuro.

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