Quale futuro per Martinelli? Schira: “Previsto un incontro. Ecco quando”

In casa Fiorentina è ancora tutto da decidere il futuro del giovane portiere Tommaso Martinelli. E molto dipenderà anche dalla scelta del club viola su David De Gea. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, nella prossima settimana è previsto un incontro tra gli agenti del calciatore e la Fiorentina per discutere i piani in vista della prossima stagione.