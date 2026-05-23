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Beltran, futuro in patria? L’esperto: “Il River Plate lo ha già contattato”

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Dopo l'esperienza al Valencia, Lucas Beltran rientrerà alla Fiorentina, ma il suo futuro sembra essere lontano da Firenze
Redazione VN

Il futuro di Lucas Beltran potrebbe essere già lontano dall'Europa dopo appena tre anni. L'attaccante argentino, di rientro alla Fiorentina dopo il prestito al Valencia, dopo una stagione complicata dovuta anche agli infortuni, ha gli occhi su di sé ancora dalla patria.

L'interesse

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Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Sebastian Srur su Picado TV, su di lui ci sarebbe il River Plate, sua ex squadra, che già ha contattato il calciatore. Ovviamente, il problema principale riguarda il costo, perché la Fiorentina non lo ha pagato poco in passato e dunque non avrebbe intenzione di svenderlo.

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