Beltran, futuro in patria? L’esperto: “Il River Plate lo ha già contattato”

L'interesse

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Sebastian Srur su Picado TV, su di lui ci sarebbe il River Plate, sua ex squadra, che già ha contattato il calciatore. Ovviamente, il problema principale riguarda il costo, perché la Fiorentina non lo ha pagato poco in passato e dunque non avrebbe intenzione di svenderlo.