Mercato, il Torino starebbe monitorando due difensori viola. Il punto

II Torino starebbe pensando di ringiovanire la sua rosa ed inserire più italiani e, tra i nomi che ci sarebbero sulla sua lista, apparirebbero quelli di Fortini e Comuzzo.

Redazione VN 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 18:42)

Secondo quanto riporta TMW, iI Torino starebbe pensando di ringiovanire la sua rosa ed inserire più italiani e, tra i nomi che ci sarebbero sulla lista di Petrachi e che sarebbero graditi a Cairo, apparirebbero quelli dei due difensori della Fiorentina Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini.

In particolare, il Toro avrebbe messo gli occhi addosso a quest'ultimo, anche perché la concorrenza per Comuzzo sarebbe più serrata, oltre al costo del cartellino notevolmente meno economico del primo.