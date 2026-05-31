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Mercato, il Torino starebbe monitorando due difensori viola. Il punto

Mercato, il Torino starebbe monitorando due difensori viola. Il punto - immagine 1
II Torino starebbe pensando di ringiovanire la sua rosa ed inserire più italiani e, tra i nomi che ci sarebbero sulla sua lista, apparirebbero quelli di Fortini e Comuzzo.
Redazione VN

Secondo quanto riporta TMW, iI Torino starebbe pensando di ringiovanire la sua rosa ed inserire più italiani e, tra i nomi che ci sarebbero sulla lista di Petrachi e che sarebbero graditi a Cairo, apparirebbero quelli dei due difensori della Fiorentina Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini.

In particolare, il Toro avrebbe messo gli occhi addosso a quest'ultimo, anche perché la concorrenza per Comuzzo sarebbe più serrata, oltre al costo del cartellino notevolmente meno economico del primo.

Comuzzo
FLORENCE, ITALY - APRIL 26: Pietro Comuzzo of ACF Fiorentina in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and US Sassuolo Calcio at Artemio Franchi on April 26, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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