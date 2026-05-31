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Nazionale, Venturino ko: al posto suo un ex viola. Fortini fino al 2 giugno

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Novità dal ritiro di Coverciano: Fortini resta con gli azzurri fino al 2 giugno, mentre Vavassori e Guarino rientrano ai club. Venturino lascia il raduno.
Redazione VN

Tegola in casa Italia, dove Lorenzo Venturino ha lasciato questa mattina Coverciano. L'attaccante della Roma, in prestito dal Genoa, risulta infatti indisponibile per le prossime due gare. Lo si apprende chiaramente nel comunicato ufficiale, dove si può leggere come: "Il calciatore Lorenzo Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano in accordo con il proprio club".

"Al suo posto - prosegue il comunicato -, il Ct Baldini ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, ex Fiorentina, che risulta quindi convocato per le gare contro Lussemburgo e Grecia". Infine, nel comunicato ufficiale vengono rese note anche le condizioni di Fortini, Vavassori e Guarino: "Resterà in squadra fino al 2 giugno anche Niccolò Fortini, mentre Dominic Vavassori Gabriele Guarino fanno rientro ai rispettivi club."

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