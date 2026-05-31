Nazionale, Venturino ko: al posto suo un ex viola. Fortini fino al 2 giugno

Tegola in casa Italia, dove Lorenzo Venturino ha lasciato questa mattina Coverciano. L'attaccante della Roma , in prestito dal Genoa , risulta infatti indisponibile per le prossime due gare. Lo si apprende chiaramente nel comunicato ufficiale, dove si può leggere come: "Il calciatore Lorenzo Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano in accordo con il proprio club".

"Al suo posto - prosegue il comunicato -, il Ct Baldini ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, ex Fiorentina, che risulta quindi convocato per le gare contro Lussemburgo e Grecia". Infine, nel comunicato ufficiale vengono rese note anche le condizioni di Fortini, Vavassori e Guarino: "Resterà in squadra fino al 2 giugno anche Niccolò Fortini, mentre Dominic Vavassori e Gabriele Guarino fanno rientro ai rispettivi club."