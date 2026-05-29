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Orgoglio viola: Croci si prende l’Italia U17. Titolare e subito decisivo all’Europeo

Federico Croci
Grande orgoglio in casa Fiorentina: il classe 2010 Croci parte titolare con l'Italia U17 contro il Montenegro e propizia il gol del vantaggio
Redazione VN

C’è grande orgoglio all'interno del settore giovanile della Fiorentina per l'ultima e prestigiosa chiamata arrivata da Coverciano, ma la notizia delle ultime ore è che Federico Croci non è andato in Estonia solo per fare la comparsa. Il promettente attaccante della cantera viola si sta prendendo prepotentemente i riflettori anche in ottica azzurra, partendo titolare nella sfida cruciale contro il Montenegro, valida per la seconda giornata del Gruppo B della fase finale dell'Europeo Under 17. La cronaca della gara su NumeriCalcio.it

A Tallinn la selezione guidata dal CT Daniele Franceschini si è imposta per 3-0 e l'impronta del talento gigliato è stata subito decisiva: il gol che ha sbloccato la partita è nato proprio da un suo calcio d'angolo pennellato al centro dell'area.

Un sotto età che brucia le tappe

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La scelta di Franceschini di lanciarlo dal primo minuto in una vetrina così importante assume contorni ancora più rilevanti se si guarda la carta d'identità del ragazzo. Nato a Bibbiena il 1° luglio 2010, Croci sta partecipando alla spedizione continentale sotto età rispetto alla categoria, affrontando la competizione a soli sedici anni (ancora da compiere).

Dopo il debutto ufficiale di martedì scorso contro i pari età della Francia, avvenuto al minuto 84, la seconda punta viola ha trovato la maglia da titolare nel 4-3-1-2 disegnato dal commissario tecnico, muovendosi sul fronte offensivo al fianco di Perillo e supportato da Corigliano.

Ecco lo schieramento iniziale dell'Italia in campo al Kalevi Central Stadium di Tallinn:

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Donato, Varali, Dattilo; Ballarin, Okon, Biondini; Corigliano; Croci, Perillo. All. Franceschini.

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