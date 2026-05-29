Orgoglio viola: Croci si prende l’Italia U17. Titolare e subito decisivo all’Europeo

C’è grande orgoglio all'interno del settore giovanile della Fiorentina per l'ultima e prestigiosa chiamata arrivata da Coverciano, ma la notizia delle ultime ore è che Federico Croci non è andato in Estonia solo per fare la comparsa. Il promettente attaccante della cantera viola si sta prendendo prepotentemente i riflettori anche in ottica azzurra, partendo titolare nella sfida cruciale contro il Montenegro , valida per la seconda giornata del Gruppo B della fase finale dell'Europeo Under 17. La cronaca della gara su NumeriCalcio.it

A Tallinn la selezione guidata dal CT Daniele Franceschini si è imposta per 3-0 e l'impronta del talento gigliato è stata subito decisiva: il gol che ha sbloccato la partita è nato proprio da un suo calcio d'angolo pennellato al centro dell'area.