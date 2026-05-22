C'è grande orgoglio all'interno del settore giovanile della Fiorentina per l'ultima e prestigiosa chiamata arrivata da Coverciano. Federico Croci, promettente seconda punta della cantera viola, si prende prepotentemente i riflettori anche in ottica azzurra: l'attaccante è stato inserito dal commissario tecnico Daniele Franceschini nella lista dei venti calciatori che prenderanno parte alla fase finale dell'Europeo Under 17, di scena in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno.
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Croci si prende la scena: il gioiello della Fiorentina vola all’Europeo U17 sotto età
La notizia assume contorni ancora più rilevanti se si guarda la carta d'identità del ragazzo. Nato a Bibbiena il 1° luglio 2010, Croci parteciperà alla spedizione sotto età rispetto alla categoria, affrontando la competizione continentale a soli quindici anni.
La comitiva azzurra si metterà in viaggio domani alla volta di Tallinn per l'inizio dell'avventura nel Gruppo B, dove incrocerà i pari età di Francia, Montenegro e Danimarca. Il debutto ufficiale sul rettangolo verde è fissato per martedì 26 maggio al Kalevi Central Stadium contro i transalpini.
La lista completa dei venti convocati del CT Franceschini:—
Portieri: Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce);
Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Lorenzo Dattilo (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Lorenzo Puricelli (Inter), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma);
Centrocampisti: Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge);
Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Empoli).
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