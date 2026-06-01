L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha pubblicato un post su X per parlare della probabile partenza di Dodo. Secondo l'insider, infatti, per la fascia destra il Napoli vorrebbe chiudere Khalaili, ma deve scendere il prezzo (25 milioni). Se così non fosse, i partenopei andrebbero su Dodo (proposto nel frattempo anche alla Roma) che ha la stessa agenzia di Neres. Valutazione circa 15 milioni.
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Pedullà: “Dodò non è la prima scelta del Napoli, ma un dettaglio ce lo avvicina”
L'esperto di calciomercato fa il punto sul terzino della Fiorentina
Attraverso il suo canale Youtube ha poi ampliato la questione:
Attenzione perché Dodò ha un contratto di scadenza nel 2027, ha già comunicato alla Fiorentina di non voler rinnovare e piace al Napoli, in alternativa -non che sia un piano B- di Khalaili che è l'esterno eh che il Napoli sta seguendo da tempo. Se dovessero chiedere 25 milioni per Khalaili, il Napoli saluterebbe e si fionderebbe su Dodò, che è stato proposto alla Roma e che è assistito dal gruppo Bertolucci, la stessa agenzia che con il Napoli ha già chiuso delle operazioni per esempio Neres. Non aspetterà per tantissimo tempo, poi si insedierà Allegri e prenderanno delle decisioni.
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