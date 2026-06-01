Attenzione perché Dodò ha un contratto di scadenza nel 2027, ha già comunicato alla Fiorentina di non voler rinnovare e piace al Napoli, in alternativa -non che sia un piano B- di Khalaili che è l'esterno eh che il Napoli sta seguendo da tempo. Se dovessero chiedere 25 milioni per Khalaili, il Napoli saluterebbe e si fionderebbe su Dodò, che è stato proposto alla Roma e che è assistito dal gruppo Bertolucci, la stessa agenzia che con il Napoli ha già chiuso delle operazioni per esempio Neres. Non aspetterà per tantissimo tempo, poi si insedierà Allegri e prenderanno delle decisioni.