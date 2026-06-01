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Pedullà: “Dodò non è la prima scelta del Napoli, ma un dettaglio ce lo avvicina”

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L'esperto di calciomercato fa il punto sul terzino della Fiorentina
Redazione VN

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha pubblicato un post su X per parlare della probabile partenza di Dodo. Secondo l'insider, infatti, per la fascia destra il Napoli vorrebbe chiudere Khalaili, ma deve scendere il prezzo (25 milioni). Se così non fosse, i partenopei andrebbero su Dodo (proposto nel frattempo anche alla Roma) che ha la stessa agenzia di Neres. Valutazione circa 15 milioni.

Attraverso il suo canale Youtube ha poi ampliato la questione:

Attenzione perché Dodò ha un contratto di scadenza nel 2027, ha già comunicato alla Fiorentina di non voler rinnovare e piace al Napoli, in alternativa -non che sia un piano B- di Khalaili che è l'esterno eh che il Napoli sta seguendo da tempo. Se dovessero chiedere 25 milioni per Khalaili, il Napoli saluterebbe e si fionderebbe su Dodò, che è stato proposto alla Roma e che è assistito dal gruppo Bertolucci, la stessa agenzia che con il Napoli ha già chiuso delle operazioni per esempio Neres. Non aspetterà per tantissimo tempo, poi si insedierà Allegri e prenderanno delle decisioni.

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