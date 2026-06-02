Esperienza in B per Sadotti? Il difensore viola piace ad una neopromossa

Dopo la vittoria dello Scudetto Primavera, pronta subito un'esperienza in Serie B per il vice capitano della Fiorentina, Edoardo Sadotti. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, sul giovane difensore, che ha un contratto con i viola fino al 30 giugno 2028, ci sarebbe un'altra squadra toscana, appena salita in cadetteria: l'Arezzo. Il direttore sportivo Aniello Cutolo si è mostrato interessato, da capire se si concretizzerà l'affare o se prima la Fiorentina preferirà aggregarlo al ritiro estivo.