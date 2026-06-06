Poesio: “Con Commisso sono mancati i risultati. La gestione Kayode un delitto”

"Era logico che Paratici scegliesse un allenatore di cui si fidasse per ristrutturare la Fiorentina. Aveva sondato anche altri profili, ma le possibilità della Fiorentina sono diverse rispetto ad altri club. Siamo stati abituati ad una Fiorentina, in termini di risultati, diversa rispetto agli ultimi 7 anni. Con i Della Valle i numeri erano diversi. All'inizio dell'era Commisso ci si aspettava altro, anche per i proclami. In questi 7 anni la Fiorentina è stata una squadra di media classifica, in un campionato in cui nessuno ha dominato. Como, Bologna e Atalanta sono arrivate in Champions, c'era spazio per inserirsi, e la Fiorentina in questo spazio non ci si è infilata"