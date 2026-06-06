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Poesio: “Con Commisso sono mancati i risultati. La gestione Kayode un delitto”

Michael Kayode
Le scelte sportive della gestione Commisso sono state spesso sotto accusa. La cessione di Kayode è tra queste
Redazione VN

Ernesto Poesio ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

"Era logico che Paratici scegliesse un allenatore di cui si fidasse per ristrutturare la Fiorentina. Aveva sondato anche altri profili, ma le possibilità della Fiorentina sono diverse rispetto ad altri club. Siamo stati abituati ad una Fiorentina, in termini di risultati, diversa rispetto agli ultimi 7 anni. Con i Della Valle i numeri erano diversi. All'inizio dell'era Commisso ci si aspettava altro, anche per i proclami. In questi 7 anni la Fiorentina è stata una squadra di media classifica, in un campionato in cui nessuno ha dominato. Como, Bologna e Atalanta sono arrivate in Champions, c'era spazio per inserirsi, e la Fiorentina in questo spazio non ci si è infilata"

La ricostruzione: "Devi recuperare almeno 25 punti in campionato. Dobbiamo partire per ricostruire la squadra, per avere un progetto con un senso, con un nucleo di giocatori che non vendi dopo un anno. La Fiorentina quando ha venduto i big, come Vlahovic, ha speso male. Sono tutti soldi che non hai recuperato con i vari Cabral, Piatek, Jovic e Piccoli oggi. In società è mancata la capacità sportiva di costruire qualcosa. Guardate Kayode, è stato un delitto sportivo. Non c'erano motivi per cedere un giovane costruito in casa in questo modo. Non ha senso mandare via Kayode in questo modo, dando certi soldi poi a giocatori come Dzeko. In 7 anni gli errori di Pradè sono stati evidenti a tutti, tranne che alla proprietà."

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