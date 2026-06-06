Giacomo Brunetti, caporedattore di Cronache di Spogliatoio che qualche giorno fa ha intervistato proprio Fabio Grosso, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del futuro dell panchina viola.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brunetti: “Grosso allenatore maturo. La rivoluzione viola non sarà netta”
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Brunetti: “Grosso allenatore maturo. La rivoluzione viola non sarà netta”
Brunetti su Grosso: “Allenatore più maturo, valorizza i giocatori. Alla Fiorentina niente rivoluzione, ma crescita graduale
E' la seconda volta che lo intervistavo, e l'ho trovato molto più maturo dal punto di vista del suo ruolo da allenatore. Il suo percorso è stato abbastanza graduale, adesso farà il suo primo grande salto; Allegri in primis lo ha definito come "La rivelazione di quest'anno". Lui ci tiene molto al rapporto con i giocatori, arriva molto ai giocatori; punta molto sulla testa dei giocatori. Quest'anno, secondo me, ha dato una grande impronta al mercato riuscendo a valorizzare anche molti giocatori. Grosso ha un percorso da giocatore unico: partito dall'eccellenza ha fatto vincere il Mondiale all'Italia; è uno di quegli allenatori che sa aspettare i giocatori E' uno a cui piace molto parlare con i suoi ragazzi; essendo stato giocatore sa dell'importanza del rapporto allenatore-squadra. Purtroppo non mi ha detto chi si porterà a Firenze, ma da quello che ho capito non ci sarà una rivoluzione netta della rosa come accadde con Montella, sarà una cosa graduale partendo dal rinforzare gli esterni offensivi.
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