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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Prima la crescita, poi l’Europa. Occhio a non sbagliare tutto come un anno fa”

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Amoruso: “Prima la crescita, poi l’Europa. Occhio a non sbagliare tutto come un anno fa”

Lorenzo Amoruso
Amoruso: “La priorità è crescere, non l’Europa”. Su Grosso: “Dovrà lavorare molto anche sotto il profilo mentale”
Vittorio CollicelliRedattore 

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ai microfoni di Radio Bruno invita la Fiorentina a puntare sulla crescita più che sull'Europa, promuove la scelta Grosso e analizza l'esordio contro la Roma.

E' difficile esprimere pareri perché non abbiamo nemmeno una visione parziale della Fiorentina che sarà. L'obbligo per la prossima stagione non sarà centrare l'Europa ma crescere; sia a livello di squadra che di gioco. Il non avere le coppe potrebbe essere un aiuto sotto questo punto di vista: avrai tutta la settimana per lavorare sulla partita. Adesso hai bisogno di confermare gli uomini giusti, ma sarà un mercato molto difficile e particolare: non puoi sbagliare come l'anno scorso, ovvero tutto.

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Via Vanoli, dentro Grosso

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L'addio di Vanoli non mi ha sorpreso, non lo vedevo come un allenatore che costruiva ma uno che si affidava ai singoli e alla maggiore qualità rispetto alle altre squadre in lotta per la salvezza. Grosso negli ultimi 2/3 anni ha fatto vedere ottime cose anche dal punto di vista della qualità di gioco. Poi, ovviamente, lavorare a Sassuolo è molto più semplice rispetto a farlo a Firenze: la piazza è meno esigente, i giocatori si conoscono da due/tre anni.. a Firenze, invece, arriva dopo un annata molto complicata e dovrà lavorare molto anche dal punto di vista mentale.

Esordio con la Roma

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Non la prenderei come una brutta notizia, se non ricordo male le squadre di Gasperini fatica sempre un po' in avvio di stagione. Inoltre la Roma dovrà lavorare molto sul mercato e per questo potrebbe essere l'ideale da incontrare ad inizio stagione. Le squadre che lottano per la salvezza, invece, ad inizio campionato puntano a fare più punti possibili e devi stare attento.

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