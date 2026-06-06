Amoruso: “Prima la crescita, poi l’Europa. Occhio a non sbagliare tutto come un anno fa”

Via Vanoli, dentro Grosso—
L'addio di Vanoli non mi ha sorpreso, non lo vedevo come un allenatore che costruiva ma uno che si affidava ai singoli e alla maggiore qualità rispetto alle altre squadre in lotta per la salvezza. Grosso negli ultimi 2/3 anni ha fatto vedere ottime cose anche dal punto di vista della qualità di gioco. Poi, ovviamente, lavorare a Sassuolo è molto più semplice rispetto a farlo a Firenze: la piazza è meno esigente, i giocatori si conoscono da due/tre anni.. a Firenze, invece, arriva dopo un annata molto complicata e dovrà lavorare molto anche dal punto di vista mentale.
Esordio con la Roma—
Non la prenderei come una brutta notizia, se non ricordo male le squadre di Gasperini fatica sempre un po' in avvio di stagione. Inoltre la Roma dovrà lavorare molto sul mercato e per questo potrebbe essere l'ideale da incontrare ad inizio stagione. Le squadre che lottano per la salvezza, invece, ad inizio campionato puntano a fare più punti possibili e devi stare attento.
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